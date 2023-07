Landsberg

18:56 Uhr

"The Sweet 60s" sorgen mit ihrem Jubiläumskonzert für gute Stimmung

Der Landsberger Gospelchor "The Sweet 60s" gab zu seinem 15-jährigen Bestehen ein Jubiläumskonzert.

Plus Seit 15 Jahren gibt es den Landsberger Gospelchor "The Sweet 60s". Beim Jubiläumskonzert in der Klosterkirche hält es die Besucher nicht auf ihren Plätzen.

Von Romi Löbhard

Die Klosterkirche in Landsbergs Stadtmitte ist eigentlich kein idealer Raum für Konzerte, weil der Straßenlärm beinahe ungehindert eindringt und sich in die gebotene Musik einzumischen versucht. Für „The Sweet 60s“, den Chor, der ein Mindestalter von 60 Jahren für den Eintritt eines jeden Chormitglieds fordert, ist das kein Argument. Im Gegenteil: Beim Jubiläumskonzert zum 15-jährigen Bestehen übertönten die mehr als 40 Sängerinnen und Sänger draußen vorbeiknatternde Biker nicht nur, sondern ließen deren Geräusche erst gar nicht nach innen dringen.

In der völlig überfüllten Klosterkirche herrschte auch sofort ausgelassene Stimmung. Chorleiter und Pianist Michael Armann rief die Chormitglieder mit ein paar kräftig jubilierenden Takten, das Ensemble kam schwingend zur Bühne und präsentierte sofort Kraft, Freude, Begeisterung, Enthusiasmus - einfach alles, was das Publikum mitnimmt. Großen Anteil daran hat mit Sicherheit Michael Armann, der den Chor vor fünf Jahren vom Gründungsleiter Charles Logan übernahm und ihn seither kontinuierlich aufgebaut und verbessert hat. Dabei war er nach eigenen Worten eigentlich gar nicht so überzeugt, als er nach der Chorleitung gefragt wurde. „Vor fünf Jahren, beim zehnjährigen Jubiläum, da hat immer noch alles sehr geschwebt.“

