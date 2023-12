Landsberg

06:00 Uhr

Theater in Landsberg: Wenn die KI die Macht übernimmt

Plus Das Münchner Metropoltheater zeigt ein Stück über die Gefahren der digitalen Diktatur. „(R)evolution“ ist eine naheliegende Dystopie, die das Gruseln lehrt.

Von Bärbel Knill

Digitalisierung überall, ohne Technologien ist fast nichts mehr möglich – wo führt uns dies alles nur hin? Eine mögliche Antwort gab das Schauspiel „(R)evolution“ in einer Inszenierung des Metropoltheaters München von Jochen Schölch im Landsberger Stadttheater. Eine Dystopie inspiriert durch das Buch „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ des israelischen Historikers Yuval Noah Harari.

Sofort bei Betreten des Theatersaals wird klar: Das Publikum ist Teil des Geschehens. Ein riesiger Spiegel versperrt die Sicht auf die Bühne, die Zuschauer blicken auf sich selbst. Es erscheint eine futuristisch und ganz in Weiß gekleidete Frau, die erst einmal die AGB erklärt: welche Daten mithilfe von Kameras, Gesichts- und Pupillenerkennung über die Zuschauer gesammelt und weiter verwertet werden, womit man sich per Eintrittskarte einverstanden erklärt hat. Das Unwohlsein, das eine solche Vorstellung verbreitet, zieht sich nun durch das Stück. Die Dame ist, wie man gleich erfährt, Alecto (Judith Toth), die Künstliche Intelligenz. „Alecto, führe uns 20 Jahre in die Zukunft!“ – und schon ist man dort.

