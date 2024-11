Thomas Eichinger hat eine neue Aufgabe beim Deutschen Landkreistag

Bei der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses des Deutschen Landkreistags beim kommunalen Sozialverband Sachsen in Leipzig ist Landrat Thomas Eichinger zum neuen Vorsitzenden gewählt. Eichinger übernimmt die Leitung des Ausschusses von Dr. Achim Brötel, Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, der nach sieben Jahren im Amt zum Präsidenten des Deutschen Landkreistags gewählt wurde.

„Ich freue mich über die neue Verantwortung in herausfordernden Zeiten für die deutschen Landkreise. Im Sozialausschuss behandeln die Vertreter aus den 13 Flächenländern der Bundesrepublik die Brennpunkte unserer Zeit. In Zeiten leerer Kassen stehen wir vor gewaltigen Herausforderungen für die Kommunen“, wird Eichinger in einer Pressemeldung zitiert. Die zweitägige Sitzung setzte sich mit aktuellen Fragen der sozialen Sicherung auseinander, darunter die Themen Bürgergeld und Migration. Angesichts der zunehmenden finanziellen Belastung der kommunalen Haushalte betonte Eichinger die Notwendigkeit, nachhaltige Reformen in der Finanzierung dieser Bereiche auf den Weg zu bringen. „Die Finanzierung von Leistungen im Rahmen des Bürgergelds und die Integration von Migranten sind zentrale Themen, bei denen die Kommunen an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Unser Ziel muss es sein, Wege zu finden, die auch langfristig tragbar sind.“

Mit seiner Wahl setzt Eichinger seine bestehende Arbeit als Vorsitzender des Gesundheits- und Sozialausschusses des bayerischen Landkreistags auf nationaler Ebene fort und sieht die Zusammenarbeit der Ländervertreter als entscheidenden Beitrag zur Stärkung der kommunalen Sozialpolitik. (AZ)