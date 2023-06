Thorsten Sträter: Der Mann mit der Mütze beherrscht das Spiel mit Worten

Kabarettist Torsten Sträter ist in Landsberg zu Gast. Mit „Schnee, der auf Ceran fällt“ fesselt er das Publikum im Sportzentrum.

„Es ist stickig wie Sau hier, aber ein schöner Ort“, so startete Torsten Sträter in seine ungezwungenen, witzigen, manchmal etwas derb daherkommenden Plaudereien, mit durchaus feiner Ironie, über die das in allen Altersgruppen vertretene Publikum im nicht ganz ausverkauften Landsberger Sportzentrum, von der ersten bis zur letzten Minute, herzhaft lachen konnte.

Das Programm „Schnee, der auf Ceran fällt“, mit dem er jetzt, nach seinen Worten, durch die schönsten Städte tourt, gestern Augsburg, morgen Wien, „nach Johnny Cash bin ich der Zweite in Schwarz hier“, habe er 2019 geschrieben, „während der guten alten Zeit, als es noch keine Probleme gab“. Einige im Saal konnten jetzt ihre Weihnachtsgeschenke von vor zwei Jahren einlösen. Den dreifach, von Bill Gates unmanipuliert, geimpften Sträter hat Corona gleich zweimal erwischt. Die Impfgegner, neben den sexy OP-Masken, erwähnte er nur flüchtig, wie etwa den mysteriösen Kontakt einer Schneeflocke mit einem Ceranfeld.

Torsten Sträter ist ein Meister des Abschweifens

Ein eigenwilliges, rasantes Durcheinander, oft schien es, er würde beim meisterlichen Abschweifen in alle Richtungen den roten Faden verlieren, doch er brachte alles kritisch und manchmal urkomisch auf den Punkt während seiner fast dreistündigen Bühnenshow, die kein Thema, sei es auch noch so banal, ausließ. Als Geschichtenerzähler unübertroffen, parlierte er über den Osten und den Westen, übers Rasenmähen, Musicals, deutsche Autobahnnetze, die Michreis-Mafia, Flugangst, Nierensteine, menschliche Notdurft inklusive Verdauungsproblemen im Zug und den so gerne getätigten Hosenkauf bei Karstadt, wobei er keine unsensiblen Dinge sagen und seine eigene Rolle innerhalb der NATO nicht überschätzen will.

Über die komplizierten Vater-Sohn-Beziehungskisten des Mützen-Mannes, der sein wollenes Markenzeichen nähe schaffend abnahm, amüsierten sich Besucherinnen und Besucher köstlich, konnten sie doch dabei einen Abend lang eigene Probleme ausblenden. Was ist Wahrheit, was Fiktion, das blieb eher im Verborgenen. Vom Hardliner-Vater oft zeitaufwendig übers Knie gelegt und dessen Humor-Konzepte mitbekommen, „Torsten, man kann mal einen Scherz machen, aber nicht immer“, sprang die Geschichte zum eigenen, lasterhaften Filius. Der studiere in Bochum und wünsche keine Erwähnung mehr in den Programmen des Vaters. Er spreche vom „gottlos Pommes ballern“ mit sakralem Unterton und außerdem fließend Englisch.

"Wenn nachts der Eisbär klingelt, macht nicht auf"

Sträters Wortspiele sind genial, selbst wenn er sich der Jugendsprache bedient. „Ich habe Probleme Pluräle zu bilden und manchmal weiß ich nicht, ob ich was komplett zu Ende gedacht habe.“ Mathematik sei auch nicht seine Stärke, aber während der Zeit, als er in ausverkauften Autobahnkinos vor 38 Fahrzeugen auftreten durfte, habe er lange nachgerechnet, ob er von seinem Geld leben könne. In Summe ergab das eine Lebenserwartung bis nächsten Mittwoch. Zum Glück kam es anders, er besucht jetzt einen Steuerberater, denn er wolle sein Abo beim Finanzamt kündigen, „das Regime bucht ab“. Das Konzept mit den Wärmepumpen habe er genauso wenig kapiert wie das der Klimaschützer. „Wenn nachts bei euch ein Eisbär klingelt, macht nicht auf“. Er fürchtete sich als Kind vor dem Hustinettenbär.

„Gibt es noch Fragen“, so Sträter, der die Kunst des Spontanen, Schnellen, aus dem Effeff beherrscht. Sozialkritik wollte das Publikum hören und Autogramme haben. Nach ausreichend Sozialkritik setzte Sträter noch weit nach 23 Uhr draußen in der kühlen Nachtluft seinen Namen auf Hunderte von Eintrittskarten, Zettel und alles, was sich in Hosen- und Handtaschen fand, denn Autogrammkarten mit Hochglanzkonterfei passen nun mal nicht ins eigenwillige Sträter-System.