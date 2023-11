Tierische „Gefährten“ beleben die ArtGallery in Landsberg

Plus Kat Rücker-Weininger zeigt ihre Illustrationen zum Jugendromanen „Mittsommerwind“ von Nicola Förg. Vis-à-vis ist ihr Drachen-Abc gehängt.

Die Art Gallery im Hinteranger in Landsberg hat sich mit ideenreichen Präsentationen, vorwiegend einzigartiger Tierporträts, nebst fantasievollen Hängekonzepten, bei vielen Kunstinteressierten bereits seit einigen Jahren einen Namen gemacht. Die vielseitige Illustratorin, Malerin, Grafikdesignerin und Autorin Kat Rücker-Weininger eröffnete nun ein immersives Ausstellungserlebnis mit feurig bunten Drachenillustrationen, denen sie schwarz-weiß gehaltene, einzigartige Pferdestudien gegenüberstellt.

Mit der Spiegel-Bestsellerautorin und engagierten Umweltschützerin, Nicola Förg, die Krimis, Romane sowie Reisebücher verfasst, verbindet sie nicht nur eine lange Freundschaft, sondern auch das Bemühen um einen achtsamen Umgang mit der Natur und ein wachsamer Blick auf Tiere, den treuen Gefährten der Menschen. „Gefährten“, so lautet auch der Titel der Ausstellung, die beide mit dem in der Art Gallery obligatorischem Künstlergespräch eröffneten.