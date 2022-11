Timm Kornelius spielt nicht nur das Fagott

Der 23-jährige Musiker ist viel beschäftigt und bekommt am Freitag den Kulturförderpreis des Landkreises überreicht. Er ist am Ammersee aufgewachsen.

Duo Sbagliato - TriAux - auxemble - Fagotti Parlandi und so weiter: Timm Kornelius ist ziemlich beschäftigt. Der Musikstudent eignet sich Wissen und Können nicht nur an einer Universität an. Kornelius praktiziert und verfeinert seine musikalische Qualität auch in unterschiedlichen Ensembles verschiedener Größen. Seine Vorlieben sind ebenfalls nicht auf nur wenige Musikgenres reduziert. Für dieses vielfältige musikalische Talent wird Timm Kornelius mit dem Kulturförderpreis 2022 des Landkreises Landsberg ausgezeichnet.

Gelernt hat er zuerst am Musikzentrum Schondorf

Timm Kornelius ist am Ammersee aufgewachsen. Ersten Musikunterricht erhielt der mittlerweile 23-Jährige am Musikzentrum Schondorf. Auf die Frage, warum es dort Fagott bei Thomas Huppertz wurde, meint er fröhlich, Urauslöser sei seine Mutter gewesen. "Sie wollte, dass ich ein Blasinstrument lerne." Bei einem Vorspiel habe er dann auch Fagott gehört und fand den Klang "einfach cool". Die Liebe zum Klang dieses Instruments blieb so erhalten, dass auf das Ende der Schulzeit ein Musikstudium folgte - mit Fagott als Hauptinstrument. Derzeit studiert Kornelius noch bei Karsten Nagel am Leopold Mozart Zentrum in Augsburg. Das erste Kapitel, den Bachelor, wird er im Sommer 2023 beenden.

Mit ziemlicher Sicherheit den Master machen

Mit ziemlicher Sicherheit werde er aber den Master machen. Das bedeutet also, dass der junge Musiker weiterstudiert. "Und ich möchte meinen Horizont erweitern", meint er und macht daraus fast ein kleines Geheimnis. Die Weiterbildung werde schon musikalischer Art sein, verrät Kornelius zumindest. Bisher zumindest war das so: Timm Kornelius sammelte wichtige Fagott-Erfahrungen bei Meisterkursen von Dag Jensen (Norwegen) oder Malte Refardt (Folkwang Essen) und besuchte international besetzte Kammermusikkurse. Da ein Doppelrohrblattinstrument wie es das Fagott ist, nicht gerade einfach zu spielen und entsprechend bei Schülern nicht so beliebt ist, war der Ammerseeler schon als Jugendlicher gefragtes Mitglied in diversen Orchestern. Timm beteiligte sich an Bandprojekten seiner Heimat und war schnell auch in Jazz- oder Pop-Ensembles integriert.

Ein Hörspiel als szenisches Konzertereignis

Aktuellstes Projekt ist ein Hörspiel für Kinder beziehungsweise die ganze Familie. Für "Scheherazade & Sindbad" hat Timm Kornelius Kompositionen von Nikolai Rimski-Korsakow für das extra für das Hörspiel gegründete auxemble arrangiert. Den Text haben er und Hannah Langnau verfasst. Dieses Hörspiel entwickelt der Fagottist aktuell zu einem szenischen Konzertereignis und möchte es in Schulen aufführen. Wer sich dafür interessiert: Am Samstag 19. November, dem Tag nach der Förderpreisverleihung, wird "Scheherazade & Sindbad" im Konzertsaal des Leopold-Mozart-Zentrums in der Grottenau in Augsburg aufgeführt; Beginn ist um elf Uhr. Am Freitag, bei der Förderpreisverleihung, gibt sich Timm Kornelius mit dem "Duo Sbagliato" ganz klassisch, mit einer Mozartkomposition für Fagott und Violoncello.

