Tödlicher Bergunfall: Wanderin aus Schwaben stirbt nahe Landsberger Hütte

Tote bei Bergunfall im Tannheimer Tal: Eine Wanderin aus Schwaben stürzt nahe der Landsberger Hütte ab und stirbt.

Ein tödlicher Unfall hat sich am Freitagnachmittag in den Bergen des Tannheimer Tals in der Nähe der Landsberger Hütte ereignet. Wie die Tiroler Landespolizei mitteilt, wanderte eine 67-jährige Frau aus Schwaben mit ihrem Freund auf dem Jubiläumsweg zur Landsberger Hütte. Dabei wollte sie über den Traualpsee zum Vilsalpsee absteigen.

Absturz bei Landsberger Hütte: Wanderin stirbt an Unfallstelle

Kurz nach der besagten Hütte stürzte sie ohne Fremdeinwirkung vom Steig. Die Frau stürzte im Steilgelände etwa 50 Meter ab. Sie verstarb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum tödlichen Wanderunfall im Tannheimer Tal laufen noch.

Die Landsberger Hütte gehört der Sektion Landsberg des Deutschen Alpenvereins. Sie liegt auf 1810 Höhenmetern und wurde 1929 gebaut. (AZ)