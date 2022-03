Landsberg

Tödliche Attacke am Römerhang: Mann wird wegen Mordes angeklagt

Blumen und Grablichter erinnerten im Mai vergangenen Jahres an einen 26-jährigen Landsberger. Er erlag wenige Tage nach einer Attacke vor einem Wohnblock am Römerhang seinen Verletzungen.

Plus Im Mai 2021 wird ein 26-Jähriger in Landsberg angegriffen und erliegt später seinen Verletzungen. Nun ist Anklage gegen drei Personen vor dem Augsburger Landgericht eingegangen.

Von Dominik Stenzel

Die tödliche Attacke auf einen jungen Mann im Mai vergangenen Jahres löste bei vielen Menschen in Landsberg Entsetzen und tiefe Betroffenheit aus. Wie mehrfach berichtet, war das 26-jährige Opfer an einem Samstagabend stark blutend vor einem Wohnblock am Römerhang im Westen der Stadt gefunden worden. Vier Tage später konnte die Polizei drei Tatverdächtige festnehmen. Das Augsburger Landgericht bestätigt gegenüber unserer Redaktion, dass inzwischen Anklage gegen drei Personen eingegangen ist – und nennt neue Details zu dem Fall. Was den Angeschuldigten vorgeworfen wird.

