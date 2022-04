Landsberg

17:55 Uhr

Tödliche Attacke in Landsberg: Prozess könnte bald beginnen

Der tödliche Angriff auf einen jungen Mann am Römerhang im Mai 2021 wird bald vor dem Landgericht Augsburg verhandelt.

Plus Vor knapp einem Jahr wird ein Mann am Römerhang in Landsberg getötet. Der Landsberger Anwalt Joachim Feller vertritt die Familie des 26-jährigen Opfers.

Von Dominik Stenzel

Nach der tödlichen Attacke auf einen jungen Mann am Römerhang in Landsberg vor knapp einem Jahr ist beim Augsburger Landgericht Anklage gegen drei Personen eingegangen. Wie berichtet, muss sich einer der Angeschuldigten wohl wegen Mordes verantworten. Gegenüber unserer Redaktion äußert sich nun der Landsberger Anwalt Joachim Feller zu dem Fall. Er vertritt die Familie des Opfers in der Nebenklage. Seiner Einschätzung nach könnte es schon bald zur Hauptverhandlung kommen.

