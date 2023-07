Tödlicher Unfall auf A96: Sattelzug erfasst Frau auf der Fahrbahn

Auf der A96 im Westen Landsbergs ereignet sich ein tödlicher Unfall. Die Polizei ermittelt. Die Vollsperre sorgt für stundenlange Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund eines tödlichen Verkehrsunfalls kam es auf der A96 für rund drei Stunden in Fahrtrichtung München auf Höhe der Anschlussstelle Landsberg West zu Verkehrsbehinderungen. Das teilt die Verkehrspolizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Unfall auf A96 bei Landsberg: 57-jährige Frau kommt uns Leben

Wie die Verkehrspolizei mitteilt, erfasste der Fahrer eines Sattelzuges eine 57-jährige Frau, die sich aus bislang unbekannter Ursache auf der Fahrbahn befand. Die Frau zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Weiterführende Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck aufgenommen.

Aufgrund der Schwere des Unfalls musste die Autobahn im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde zwischen 10 und 13 Uhr an der Anschlussstelle Landsberg West ausgeleitet. Das Auffahren auf die Autobahn in Fahrtrichtung München war an der Anschlussstelle jedoch möglich, teilt die Polizei mit. Gegen 13 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben, seither läuft der Verkehr wieder, der sich teils über mehrere Kilometer zurück staute. (AZ)

