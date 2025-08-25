Tolle Spiele und Spannung bis zur letzten Sekunde

Vor kurzem wurden in Münchener in der neuen SAP Garden Halle die ersten Titel der neuen Handball-Saison 2025/2026 vergeben. Zum Saisonstart spielten - wie jedes Jahr - bei Männern und Frauen Meister gegen Pokalsieger. Natürlich ließen sich die Landsberger Handballer die Gelegenheit nicht entgehen, hochklassigen Handball vor Ort zu sehen. Die gebuchten Karten waren schnell vergeben. „Wir konnten leider nicht alle, die Interesse hatten, berücksichtigen, der Supercup war zu schnell ausverkauft, aber das Interesse freut uns auf jeden Fall“, so Organisator Roland Neumeyer. So war es dann ein ganzer Bus voll mit Aktiven aller Altersklassen, Trainern und Trainerinnen, Funktionären, alten und jungen Fans, der nach München fuhr.

Tolle Atmosphäre in der Halle. Foto: Enja Meier

Bei den Frauen trafen Vizemeister und Vizepokalsieger HSG Blomberg-Lippe und - für den insolventen Meister HB Ludwigsburg - der Meisterschaftsdritte Thüringer HC aufeinander. Beide Mannschaften sind hochklassig international besetzt. Der Thüringer HC lag anfangs deutlich zurück, kam dann aber zurück und gewann in einem engen und fesselnden Spiel doch noch mit 31:30. Bis in die letzten Sekunden stand die Partie auf der Kippe. Und bei den Männern setzte sich in einem an Spannung nicht zu überbietenden Spiel der Meister, die Füchse Berlin, gegen Pokalsieger THW Kiel mit 34:33 durch. Beide Teams boten Spitzenhandball und vor allem die Berliner ein beindruckendes Tempospiel. Rückstände wurden immer wieder aufgeholt und am Ende musste das Siebenmeterwerfen entscheiden. Die Landsberger genossen es, unter den mehr als 10.000 Zuschauern zu sein und waren begeistert von den Spielen und der Atmosphäre in der neuen Halle im Olympiapark. Nicht nur die Fans der jeweiligen Teams machten Stimmung, die ganze Halle ging mit. Zufrieden war dann auch Roland Neumeyer: „Toller Handball und super Stimmung - hat, denke ich, allen Spaß gemacht.“

