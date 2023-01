Tom Bohn zieht mit Snowdance nach Essen, Kleinkunstbühne verliert Zuschauer

Ein Kulturschaffender verlässt 2022 den Landkreis. Tom Bohn geht mit Snowdance nach Essen. Die Kleinkunstbühne s'Maximilianeum bleibt Landsberg erhalten.

"Wir sind einigermaßen durchgekommen", sagt Rolf-Jürgen Lang, Vorsitzender der Landsberger Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum. Dabei geholfen habe ein dickes finanzielles Polster, das mit hervorragend besuchten Vorstellungen vor der Pandemie erwirtschaftet werden konnte.

Während offener Zeiten habe der Verein auch Veranstaltungen mit 25 Prozent Auslastung gemacht. "Das und die Bezahlung der auftretenden Künstler war möglich dank großzügiger finanzieller Unterstützung seitens der Stadt Landsberg." Die neue Saison sei angelaufen, aber nicht wie erwünscht oder zumindest erhofft.

So habe Frank Lüdecke vor vier Jahren den Theatersaal quasi gefüllt. Dieses Mal war die Zuschauerzahl im Foyer ein Viertel davon. . Was Lang besonders wurmt,ist, dass sich für die kostenlos angebotene Schülervorstellung lediglich zwei Klassen angemeldet haben. Wie also die Leute locken? "Viele tun sich halt, doch noch schwer bei Begegnungen", mutmaßt der Vorsitzende. Im Augenblick seien Minuszahlen noch abzufedern. Gestalten sich die weiteren Termine aber ebenso schleppend, "dann wird's kritisch".

Snowdance wird Landsberg fehlen

Das Indepedent Filmfestival Snowdance war im Januar zum letzten Mal in Landsberg am Start und das sehr erfolgreich. Jetzt zieht Filmemacher und Regisseur Tom Bohn nach Essen. Er hatte dort ein besseres Angebot. Vom 28. Januar bis 5. Februar feiert Snowdance in Essen Premiere. Festivalchef und "Tatort"-Regisseur Tom Bohn war seit 2014 in Landsberg aktiv, am Anfang gemeinsam mit dem Schauspieler Heiner Lauterbach, mit dem er das Festival nach Landsberg gebracht hatte, und acht Jahre hatten die Landsbergerinnen und Landsberg viel Spaß damit und den Schauspielerinnen und Schauspielern wie Til Schweiger, Nora Tschirner, Götz Otto, Ulrike Folkerts und viele mehr.

Nachdem das Festival 2021 nur online stattgefunden hatte, wurde es 2022 als "Hybrid-Veranstaltung" ausgetragen: Cineasten konnten sich die Filme live im Stadttheater oder über eine Mediathek anschauen. Laut Bohn wurden insgesamt 304 Beiträge aus 40 Ländern eingereicht. Gezeigt wurden 14 Spiel- und Dokumentationsfilme sowie 24 Kurzfilme. Wegen der Pandemie konnten nur drei der sieben Preisträger ihre Auszeichnung persönlich entgegennehmen. Ingvar Kenne (beste Regie für "The Land") war eigens aus Australien angereist. Den vom Landsberger Tagblatt gesponserten und mit 1000 Euro dotierten Award für die beste Dokumentation gewann die Doku "Barrikade", die sich mit der Besetzung des Dannenröder Forstes in Hessen befasst.

Schauspieler Heiner Lauterbach war lange Schirmherr

Mitbegründer von Snowdance ist Schauspieler Heiner Lauterbach, der lange Schirmherr war und sich 2018 aus Termingründen zurückzog. Nach ihm ist der Ehrenpreis benannt. Tom Bohn überreichte die Auszeichnung an Alexandra Lutzenberger, Redaktionsleiterin des Landsberger Tagblatts, und bedankte sich für die Unterstützung in den vergangenen Jahren.

Bohn ging wegen der wechselhaften Corona-Politik der bayerischen Staatsregierung und hinterlässt in Landsbergs Kulturleben eine große Lücke, die nur im Nachbarlandkreis Starnberg durch das hervorragende Fünf Seen Filmfestival im Sommer ein wenig erträglicher wird. Auch hier wird ungewöhnlicher Film geboten, auch hier kommen Stars wie Iris Berben, aber der Reiz des Festivals muss erlebt werden. Wer hingeht, kann sich dem nicht entziehen.