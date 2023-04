Totschlag statt Mord: Staatsanwaltschaft rudert im Römerhang-Prozess zurück

Plus Die Staatsanwaltschaft wollte dem Täter Mordmerkmale nachweisen, doch ihr Plädoyer verdeutlicht: Die wichtigste Frage im Römerhang-Prozess bleibt ungeklärt.

Kurz, aber bedeutend verläuft der mittlerweile 16. Verhandlungstag im Prozess um den gewalttätigen Tod eines jungen Familienvaters im Landgericht Augsburg. Vor ziemlich genau einem halben Jahr verlas Staatsanwalt Thomas Junggeburth die Anklageschrift im Mordprozess. Ende März klingt das Plädoyer der Staatsanwaltschaft im Gerichtssaal weniger selbstbewusst, "viele Anhaltspunkte sind im Sand verlaufen", sagt Junggeburth.

Ein Mord aus Eifersucht, wie er noch in der Anklageschrift beschrieben wurde, sei nicht haltbar. Was war dann das Motiv? "Das konnte überhaupt nicht aufgeklärt werden", sagt der Staatsanwalt im Hinblick auf die vergangenen Verhandlungstage. Drogengeschäfte, aber auch Imponiergehabe vor der Wohnungsbesitzerin könnten dazu beigetragen haben.

Das sagen die Sachverständigen zur Tat am Landsberger Römerhang

Das Teilgeständnis des Hauptangeklagten sei in dieser Hinsicht auch nicht hilfreich gewesen. "Er hat nur das erklärt, was eh nicht abzustreiten ist." Bereits nach wenigen Verhandlungstagen hatte dieser die Tat zugegeben, nur sei es keine geplante Tat gewesen. Er wollte den Dealer nur einschüchtern. Doch dann habe er sich von dem muskulösen Kontrahenten bedroht gefühlt und zugestochen. Dem Täter muss laut Staatsanwaltschaft klar gewesen sein, dass die Stichverletzung tödlich enden könnte. "Er stach ihm in den Unterleib, um ihn zu töten", betont Junggeburth.

Die Rechtsmedizin hatte am Verhandlungstag zuvor in ihrem Gutachten verdeutlicht, dass das Opfer ohne ärztliche Hilfe bereits nach 15 bis 20 Minuten verblutet wäre. Der Stich muss heftig gewesen sein, er ging durch mehrere Kleidungsschichten und traf Gefäße und den Darm. Der 26-Jährige war bereits nach wenigen Minuten beim Eintreffen im Landsberger Krankenhaus klinisch tot gewesen und starb zwei Tage später an multiplem Organversagen.

Die Gutachten der forensischen Psychiatrie bestätigen beiden Angeklagten volle Schuldfähigkeit. Dem Hauptangeklagten wurde eine dissoziale Persönlichkeitsstörung attestiert, die sich unter anderem in mangelnder Impulskontrolle und dem Nichteinhalten von Gesetzen äußert. Doch sein kontrolliertes Verhalten vor Gericht bezeuge, dass es sich nicht um eine schwerwiegende Beeinträchtigung handele. Außerdem herrschte zum Tatzeitpunkt beim Hauptangeklagten eine Polytoxikomanie aufgrund des langen Alkohol- und Drogenmissbrauchs vor.

Aufgrund der Zeugenaussagen zum Verhalten der Angeklagten vor, während und nach der Tat, wie der gezielten Flucht nach Ungarn, wird beiden von den Sachverständigen volle Schuldfähigkeit attestiert. Zudem spreche das Vorgehen aus psychiatrischer Sicht gegen ein Affektdelikt.

Zurück zum Plädoyer der Staatsanwalt, der sich den Gutachten anschließt. Von einem minderschweren Fall sei keinesfalls zu sprechen, verdeutlicht Junggeburth. Die These "ist Ihrem Übermut entsprungen" und spreche für sein fehlendes Unrechtsbewusstsein, sagt der Staatsanwalt zum Hauptangeklagten. Er sei der Initiator an diesem Abend gewesen, habe den Verstorbenen gezielt aufgesucht und den anwesenden Frauen befohlen, die Wohnung zu verlassen. Er und der weitere Angeklagte trugen nachweislich Handschuhe, waren maskiert.

Ein heimtückischer Mord liege jedoch nicht vor. Das Opfer "hatte genügend Zeit, sich an die Situation anzupassen", bevor es zur tödlichen Verletzung kam. Die Beziehung zur Hauptzeugin und Wohnungsbesitzerin bleibt ebenfalls unklar. Niedere Beweggründe hat die Staatsanwaltschaft demnach auch nicht vorzuweisen.

Der Staatsanwalt geht nicht mehr von Mord aus

Daher kommt der Staatsanwalt beim Strafmaß zu folgendem Schluss. Er plädiert beim Hauptangeklagten auf eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren und neun Monaten wegen Totschlags und die Unterbringung in eine Entziehungsanstalt für mindestens zwei Jahre. Die Zeit der Untersuchungshaft wird vom Strafmaß abgezogen. Beim Mitangeklagten bleibt es bei den Strafbeständen der Nötigung und des unerlaubten Waffenbesitzes. Die Staatsanwaltschaft plädiert hier auf eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung. Das Verfahren gegen den dritten Angeklagten wurde bereits im Februar wegen Geringfügigkeit eingestellt.

"Die Hintergründe der Tat konnten nicht aufgeklärt werden – so unbefriedigend das für die Nebenklage sein muss", erwähnt Junggeburth am Ende seines Plädoyers. Erst Ende April folgen die abschließenden Reden der Nebenklage und Verteidigung. Es ist davon auszugehen, dass die Anwälte der Tochter und Schwester des Verstorbenen auf Mord plädieren werden. Wie das Schwurgericht um Richter Roland Christiani entscheidet, zeigt sich dann Anfang Mai bei der Urteilsverkündung.