Touchdown von den Fanmachern

American Football wird auch in unserer Region immer beliebter – etwas, dass auch dem heimischen Verein, den Landsberg X-PRESS zuzuschreiben ist. Als Aushängeschild für sportlichen Teamgeist und Engagement, kämpfen sich die Spieler aus der Regionalliga Süd mehrmals im Jahr „Yard für Yard“ über den Platz.

Bei so viel Einsatz auf dem Spielfeld ist eines wichtig: Schützende und reißfeste Trikots – wobei wir nur zu gerne unterstützen! Mit unserer Spende von 5000 EUR konnte das 50-Mann-starke Team mit neuen Trikothosen optimal eingekleidet werden. Zum Fototermin, an dem der neue Look vorgestellt wurde, kamen VR-Vorstand Albert Rösch und VR-Bereichsleiter Firmenkunden Peter Klemm mit einem symbolischen Spendenscheck unter dem Arm. „Unsere regionalen Vereine zu fördern, ist für uns ein großes Anliegen.“, so Rösch.

