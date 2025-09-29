Trachten- und Schützenumzug 2025

Am 21. September in der Früh um sieben Uhr trafen sich 27 Trachtler und vier Kinder beim Mutterturm in Landsberg am Lech, um bei bestem Wetter mit dem Bus nach München zu fahren. Gegen 08.15 Uhr kam die Gruppe am Aufstellungsort in der Widenmayerstaße an. Die historischen Trachten wurden zurecht gerichtet und dann wurde mit der Vereinsfahne - beim Genuss einiger Nussecken - gewartet, bis es nach der Abnahme der Gruppe durch den Festring um 10.45 Uhr losging. Der Trachtenverein Landsberg befand sich mit Festzugsnummer 26c im vorderen Drittel des Umzuges und präsentierte seine einmalige historische Tracht, die zum Teil mit originalen Bekleidungsstücken aus der Zeit um 1870 bis 1890 stammt, auf den Straßen Münchens. Auf dem sieben Kilometer langen und sehr anstrengenden Marsch wurde viel gewunken, gestaunt und gelacht.

Nachdem man gegen 12.15 Uhr an der Festwiese ankam - es hatte 29 Grad im Schatten - waren alle froh, als die Plätze im Löwenbräuzelt eingenommen werden konnten. Gleichzeitig mussten noch Fahne sowie der Leiterwagen und viel Zubehör zum Bus gebracht werden. Den erlebnisreichen und sehr schönen Tag ließ man im Festzelt ausklingen. Mit diesem Ausflug konnte der Trachtenverein Landsberg nicht nur sich selbst, sondern auch die Stadt Landsberg am Lech vertreten. Die einjährige Tochter eines Mitglieds, wie sie mit ihrer neu genähten Tracht im Leiterwagerl saß, war der Star aller Zuschauer. Vielen Dank an alle, die zum Gelingen der Ausfahrt zum Oktoberfest beigetragen haben. Gegen 17:55 Uhr ging es dann zurück nach Landsberg am Lech.

