Tracker an E-Bike überführt Bande nach Diebeszug in Landsberg

Das Geschäft mit E-Bikes floriert. Doch leider haben es auch Diebe auf die beliebten und oft teuren Räder abgesehen. Im Landkreis gab es zuletzt aufsehenerregende Fälle. Aus einem Kauferinger Sportgeschäft wurden an einem Juni-Wochenende vergangenen Jahres rund 30 hochwertige E-Bikes im Wert von einem mindestens sechsstelligen Betrag gestohlen. Ende August entwendeten Diebe in einem Fahrradgeschäft in Obermühlhausen Dutzende E-Bikes, deren Gesamtwert im hohen fünfstelligen Bereich liegt. In der Stadt Landsberg hatte Mitte Januar eine Bande im Bereich des Englischen Gartens zugeschlagen, wenig später gab es aber eine für die Besitzer glückliche Wendung: Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter in Österreich schnappen, denn eines der zwölf geklauten Fahrräder war mit einem GPS-Tracker ausgestattet. Kay Karlshofer, einer der Bestohlenen, hat inzwischen für den Rücktransport einiger Räder nach Landsberg gesorgt. Was er sich für die Zukunft vornimmt und welche Ratschläge die Polizei hat.

