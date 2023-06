"Transit Werther": Klassiker kompakt im Landsberger Stadttheater

Goethes Glanzstück ist aktueller denn je. Das zeigt sich auch beim Gastspiel des Landestheaters Schwaben in Landsberg.

Das Landestheater Schwaben war mit Goethes Glanzstück zu Gast in Landsberg. „Transit Werther“ ist deren erster Versuch eines bemerkenswerten Projektes, Klassiker in kompakter Inszenierung (neu) auf die Bühne zu bringen. Textlastig und möglichst kurzweilig in Szene gesetzt. Natürlich möchte man damit vor allem junge Menschen ansprechen und sie, auch durch Schulvorstellungen, in die thematisch noch immer aktuellen Klassiker in die Theatersäle locken. Und, das sei an dieser Stelle schon einmal erwähnt: Das Ergebnis gibt den Machern, allen voran Magdalene Schönfeld (Regie) und dem Schauspielerensemble mit Laura Roberta Kuhr, Tobias Loth, Flurina Schlegel, absolut recht.

Spielen bei Jugendlichen Konventionen und Moralvorstellungen heute noch eine Rolle? Man sollte meinen, wir leben in aufgeklärten Zeiten, in denen es kein zwischenmenschliches Anspruchsdenken oder förmliche Rituale gibt. Doch weit gefehlt. Jüngere wie auch ältere Menschen fühlen sich oft von gesellschaftlichem Hochmut, sozialem Imponiergehabe, von Wertevorstellungen, ja selbst von Standesdünkel insistiert. Einiges hat sich geändert, doch letztlich ist das menschliche Miteinander noch immer geprägt von Kastengeist, Privilegien und moralisch fragwürdigen Normen. Trotz CSD und LGBTIQ. Schließlich riefen Bewegungen auch immer schon Gegenbewegungen hervor, egal von welcher Seite. Ansonsten wäre Goethes Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“ nicht heute noch derart aktuell und als Adaption in Spielplänen zumindest deutschsprachiger Theater zu finden.

Das Landestheater Schwaben war mit „Transit Werther“ im Stadttheater in Landsberg zu Gast. Foto: Christian Rudnik

Zum Stück: Das Bühnenbild ist ausgefüllt mit einer an einem Kranhaken hängenden überdimensionierten Klimakiste mit der doppelbödigen Aufschrift „Alles hängt mit allem zusammen“ (Alexander von Humboldt). Es könnte sich aber auch um einen hölzernen Transitverschlag handeln, der samt Goethes Neuinterpretation mitten in der Gegenwart platziert wird. Die aufbrechenden Seitenwände, über die die Schauspieler ein und aus gehen, deuten das hauptsächlich emotionale Wechselspiel zwischen Befreiung und Einschränkung an. Die Liebe macht diesen Sittenfilter durchgängig, bringt neben Glückseligkeit aber auch tiefsten Schmerz. Werther wird, in seiner unstillbaren Liebe zur schon vergebenen Lotte, gleich von allen drei Schauspielern verkörpert. Sie deklamieren den Text abwechselnd als Monolog, Unisono, stimmlich versetzt, was eine wunderbare, vitale Dynamik entfacht.

Werthers beinahe zwanghaftes Festhalten an eine Liebe, die letztlich nur im Unglück enden kann, bekommt einen narzisstischen Grundton. Depressionen, die wir doch viel lieber (prosaisch) als Melancholie bezeichnen und die bei Goethe erstmals als „Krankheit“ bezeichnet wurden, machen sich breit und das Schicksal nimmt tragisch seinen Lauf.

Lesen Sie dazu auch