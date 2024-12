Transporter wird in Landsberg erneut zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Samstag, 30. November, 11 Uhr und Montag, 2. Dezember, 8 Uhr parkte ein 47-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg seinen weißen Ford Transporter am Wiesenring in Landsberg. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er Kratzer an der hinteren Flügeltür des Transporters feststellen. Dadurch entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro, informiert die Polizei Landsberg. Das Fahrzeug wurde bereits vor kurzer Zeit schon einmal beschädigt. Die Polizei Landsberg bittet um Hinweise unter Telefon 08191/9320. (AZ)

