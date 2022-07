Transportflieger A400M dreht Schleifen über Landsberg

Plus Am Freitag fliegt ein A400M über Landsberg. Warum ist der Transportflieger über der Stadt unterwegs?

Helmut Rabe hat das ungewöhnliche Geräusch schon aus einiger Entfernung gehört und gleich sein Handy gezückt. Wenige Sekunden später drückte er auf den Auslöser und hielt den Flug eines A400M über dem Katharinenanger in Landsberg fest.