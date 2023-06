Treffen in Landsberg: Hilfe für Selbsthilfegruppen

Wer eine Selbsthilfegruppe gründen möchte, hat in der Regel viele Fragen. Expertinnen geben in Landsberg Antworten.

Beim “Treffpunkt Selbsthilfe“ im Landratsamt Landsberg, das vom Selbsthilfezentrum München (SHZ) organisiert wurde, konnten Besucherinnen und Besucher Fragen stellen wie „Wie gründe ich eine Selbsthilfegruppe?“, „Wo finde ich einen geeigneten Raum Treffen?“, „Welche Grundsätze gelten in einer Gruppe?“ oder sich über bestehende Selbsthilfegruppen informieren und mit deren Vertretern in Kontakt treten.

Als Gesprächspartner standen Vertreter der Selbsthilfegruppen „Niere“, „Sepro“, eine Selbsthilfegruppe, die für Menschen mit seelischen Problemen, Ängsten und Depressionen offen steht, „Prostatakrebs“ sowie „ApE“ für Angehörige psychisch Erkrankter bereit. Julia Birkhold von der Gesundheitsregion Plus, Andjelka Krischer von der AOK sowie Florian Ottenschläger und Ute Köller vom SHZ München waren ebenfalls vor Ort.

Wie gründe ich eine Selbsthilfegruppe?

Die Fragen der Besucher drehten sich vor allem um die Gründung von Selbsthilfegruppen. Trotz einer großen Anzahl von SHG in der Region gibt es noch Lücken, nicht alle Bedarfe, wie für Leiden an der Halswirbelsäule oder für Eltern mit psychisch erkrankten Kindern, sind abgedeckt. Auch wurde deutlich, dass nicht immer bereits bestehende SHG zu Betroffenen passen. Denn, so Ute Köller, wie eine SHG ausgestaltet und organisiert wird, bleibt der Leitung überlassen und findet sich letztlich im gemeinsam mit den Gruppenmitgliedern ausgearbeiteten Regelwerk wieder, das sich jede SHG als Grundlage für ihre Treffen zulegen sollte. Darauf könne, fordert unter anderem ein Teilnehmer zu viel Aufmerksamkeit für sich ein, verwiesen werden, ohne dass es zu Diskrepanzen kommen muss.

Jeder, der selbst betroffen ist, kann eine Selbsthilfegruppe gründen. Diese ist weder ein Verein, noch muss sie beim Selbsthilfezentrum München angemeldet werden. Sich dort eine Anleitung zu holen, ist sinnvoll, wie Ute Köller erläuterte. Sie bietet eine Gruppengründungsberatung an, die auch telefonisch stattfinden kann. "Vorher gilt es, genau das Thema der Gruppe zu überlegen." Ebenso sollten Fragen wie „Sollen die Treffen mit oder ohne Angehörigen stattfinden?“ oder „Sollen sich Teilnehmer vorher anmelden oder kann jeder einfach dazukommen?“ beantwortet werden, erklärte Köller. Sie könne in München Räume für Gruppen zur Verfügung stellen, wie auch die AOK in Landsberg. Dort trifft sich etwa die „Sepro“ jeden Dienstagabend. Wichtig sei auch, vorab zu überlegen, ob die entsprechende Krankheit Thema in den Gruppentreffen sein soll oder ob ganz im Gegenteil eine „Auszeit“ davon erreicht werden soll. Diesen Weg ginge unter anderem die Gruppe "Chronisch krank und Ja! zum Leben" in München, so Köller. Dort sei die Krankheit tabu.

Zu den Grundsätzen in Selbsthilfegruppen gehört Vertraulichkeit

Bei dem Treffen im Landratsamt ging es aber auch darum, wie der eigene Schutz sowie der Schutz der Angehörigen erreicht werden kann. Denn: Eine SHG in der Region zu gründen, in der man lebt, kann auch bedeuten, plötzlich mit Themen, die sehr privat sind und von denen das Umfeld bis dato vielleicht gar nichts wusste, öffentlich zu werden. Auch dazu hält das Selbsthilfezentrum viele Tipps parat sowie auch kostenfreie Fortbildungen für Gruppenleiter. Zu den Grundsätzen einer SHG gehöre die Vertraulichkeit: Was in der Gruppe besprochen wird, bleibt auch dort. Dieses Vertrauen darauf sei die Grundlage für einen ehrlichen Austausch, bestätigte Köller. Entlastend für Betroffene sei es, in der Gruppe über ihre Gefühle zu reden und damit auf mehr Verständnis zu treffen, als ein Arzt, der ja nicht selbst betroffen ist, entgegenbringen kann.

Auch in Selbsthilfegruppen kann es zu Problemen kommen. Das Selbsthilfezentrum bietet deshalb auch Supervisionen in Gruppen an oder gibt Anleitung, was zu tun ist, wenn Mitglieder in Krisen geraten. Grundsätzlich waren sich alle Teilnehmende einig: Selbsthilfegruppen machen stark und helfen, in der Gemeinschaft mit den Belastungen, die Erkrankungen mit sich bringen, besser umzugehen.