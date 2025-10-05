Treffpunkt für Väter mit ihren Kindern

Zeit für die Kinder und den Austausch mit anderen Vätern: Das bietet der „Papatreff“ der Familienoase e.V., der einmal im Monat Väter mit ihren Kindern im Alter von null bis sechs Jahren einlädt. In lockerer Atmosphäre können die Kinder spielen, während sich die Väter bei Kaffee und Kuchen austauschen. „Es ist toll zu sehen, wie die Väter ins Gespräch kommen und sich Tipps geben,“ sagt Roman, selbst Vater von zwei kleinen Kindern und Gastgeber des Treffens. „So entstehen tolle Gespräche in einem geschützten Kreis von Gleichgesinnten.“ Zudem gibt es bei den Treffen regelmäßig kleine Highlights, wie Bastelaktionen zum Muttertag oder gemeinsame Treffen auf dem Spielplatzfest.

Die nächsten Termine stehen bereits fest: Am Freitag, den 31. Oktober, und am 21. November jeweils von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr lädt Roman wieder in die Familienoase in der Waldheimer Straße 11 in Landsberg ein. Ein besonderes „Zuckerl“ erwartet die Besucher im November: Dann findet eine kleine Vorleseaktion für die Kinder statt. Der Papatreff ist ein offenes Angebot; den Kaffee und Kuchen gibt es auf Spendenbasis. Man kann einfach vorbeikommen, sich vernetzen und eine gute Zeit mit den Kleinen verbringen. Die aktuellen Termine des Papatreffs finden sich auch auf der Website www.familienoase.org.

