Trekkingrad von Schulgelände in Landsberg gestohlen

Ein Unbekannter nimmt in Landsberg ein abgesperrtes Trekkingfahrrad mit. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochnachmittag ist aus dem Fahrradständer am Schulzentrum in der Platanenstraße in Landsberg ein Fahrrad entwendet worden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Nach Angaben der Polizei war das graue Trekkingrad des Herstellers Pegasus versperrt und hatte einen Wert von etwa 400 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

