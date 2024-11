Treue im Fokus: 655 Jahre Sparkassen-Geschichte geehrt

Kürzlich lud der Vorstand der Sparkasse Landsberg-Dießen zur alljährlichen Jubilarfeier ein. Im stimmungsvollen Ambiente des Brückenwirts in Kaufering wurden beeindruckende 655 Jahre Zugehörigkeit im öffentlichen Dienst und zur Sparkasse Landsberg-Dießen gewürdigt – ein Grund zu feiern! Die Ehrungen umfassten Dienst- und Betriebsjubiläen von 20, 25, 30, 40 und sogar 45 Jahren. Ein Anlass, der nicht nur auf das Engagement der langjährigen Mitarbeitenden aufmerksam machte, sondern auch auf ihre prägende Rolle in der Entwicklung des Unternehmens und der Region. Besonders hervorzuheben ist, dass in diesem Jahr gleich vier Mitarbeitende ihr 45-jähriges Betriebsjubiläum feiern durften – ein außergewöhnliches Zeichen von Beständigkeit und Loyalität.

Der Abend begann feierlich mit einem Aperitif, bei dem ein gemeinsames Gruppenfoto der Jubilare natürlich nicht fehlen durfte. Nach der Vorspeise ergriff der Vorstandsvorsitzende Sven Fischer das Wort, um die Kolleginnen und Kollegen für ihre Treue und ihren Einsatz zu ehren. In einer unterhaltsamen Rückschau verwob er wichtige Ereignisse aus Politik, Sport und Technik der jeweiligen Jubiläumsjahre, was für viele Schmunzler und den ein oder anderen „Oh, das ist schon so lange her?!“-Moment sorgte. Kulinarisch verwöhnte das Team des Brückenwirts die Gäste mit drei köstlichen Gängen, während die Gespräche von entspannten Anekdoten und dem gemeinsamen Rückblick auf vergangene Jahre geprägt waren. Dieser Abend stand ganz im Zeichen von Wertschätzung, Zusammenhalt und der Freude, Teil eines traditionsreichen Teams zu sein – ein Fest, das die Sparkasse Landsberg-Dießen für ihre Mitarbeitenden einmal mehr zu etwas Besonderem machte.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.