Trinkbrunnen sorgen im Landsberger Stadtgebiet für Erfrischung

Gerade bei den sommerlichen Temperaturen ist es wichtig, genug zu trinken. In Landsberg gibt es an mehreren Standorten kostenloses Leitungswasser.

Die sommerlichen Temperaturen steigen, und die Stadt Landsberg möchte laut einer Pressemitteilung sicherstellen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Gäste auch während der heißen Tage ausreichend mit erfrischendem Trinkwasser versorgt sind. Trinken ist wichtig, insbesondere bei hohen Temperaturen, um den Körper vor Überhitzung zu schützen und den Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten. Die Stadt hat daher an mehreren Stellen öffentliche Trinkbrunnen, an denen Bürgerinnen und Bürger kostenlos Leitungswasser entnehmen können.

Die Standorte der Trinkbrunnen sind in der Altstadt verteilt: Ein Trinkbrunnen befindet sich auf dem Hauptplatz neben der Bushaltestelle und dem Bücherschrank. Dieser wird in den nächsten Tagen noch eine Beklebung erhalten damit er besser gesehen wird, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtwerke. Ein weiterer steht auf dem Georg-Hellmair Platz neben dem Springbrunnen unter einem Baum. Auch im Herkomer Park befindet sich unterhalb des Museums ein Trinkbrunnen. Weitere Trinkbrunnen sind im Klösterl, an der Teufelsküche, im Bürgerbüro und bei den Stadtwerken.

Auch auf den Friedhöfen im Stadtgebiet gibt es Trinkwasserstellen

Auch in den Friedhöfen in der Stadt und in den Ortsteilen befinden sich Trinkwasserstellen. Die Wasserspielplätze werden übrigens auch mit Trinkwasser gespeist. Die Wasserqualität der Trinkbrunnen wird fortlaufend kontrolliert und alle Brunnen werden regelmäßig gewartet und einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, sodass das Wasser immer frisch, sauber und von höchster Qualität ist.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl: „Wir haben uns als Stadt entschieden, der Blue Community Bewegung beizutreten. Das Jahr des Wassers möchten wir nutzen, unsere Bürgerinnen und Bürger auf die Trinkwasserbrunnen in unserer Stadt aufmerksam zu machen und wie wichtig es ist, gerade an heißen Tagen ausreichend zu trinken", sagt Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV).

Die Standorte der Trinkwasserbrunnen sind übrigens ganz einfach und sehr übersichtlich digital in der App „Trinkwasser unterwegs“ vom Bundesverband der Energie-und Wasserwirtschaft zu finden. (AZ)

