Ruethenfest 2023

18:01 Uhr

Vorbereitung fürs Ruethenfest: Trommeln und Fahnenschwingen will geübt sein

Plus Seit Oktober trainieren Landsknechte und Schweden für ihren Auftritt beim Landsberger Ruethenfest. Beim LT-Besuch geht es heiß her.

Von Hertha Grabmaier

Alle vier Jahre macht das Ruethenfest die Stadtgeschichte von Landsberg wieder lebendig – so auch heuer. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Das Landsberger Tagblatt hat einige Gruppen und Darsteller bei ihren Proben und Vorbereitungen besucht und wird sie in einer Serie vorstellen. Heute die Landsknechte und Schweden, die mit Trommeln, Pfeifen und Fahnen unterwegs sind.

„Aufstellen.“ Armin Deiler bittet die Landsknechte und Schweden mit ihren Trommeln, Pfeifen und Fahnen sich in Position zu bringen. Seit Oktober trainieren sie auf der Tartanbahn am Sportzentrum und es klappt bereits ziemlich gut. 41 Landsknechte und 40 Schweden stehen sich alles andere als feindlich gegenüber, sie haben richtig Spaß miteinander, die gut gelaunten Mädchen und Buben zwischen zehn und 15 Jahren. In Reih und Glied stehen sie da, die Landsknechte mit ihren rot-weißen Trommeln, die Schweden mit den blau-gelben, dahinter die Pfeiferinnen und Pfeifer und zuletzt die Fahnenschwinger. Danach wird getrennt marschiert und musiziert, Platz ist genug vorhanden.

