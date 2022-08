Landsberg

TV-Show: Kann Harry Götze aus Landsberg alle schlagen?

Plus Ein Kandidat der Fernsehshow „99 - Eine:r schlägt sie alle“kommt aus Landsberg. Am Freitag ist die Sendung zu sehen.

Von Ulrike Reschke

Schafft er es oder schafft er es nicht – der Beste aus 100 Kandidatinnen und Kandidaten zu sein? Ob Harry Götze aus Landsberg sich in 99 Spielen gegen alle Mitbewerber durchsetzt, zeigt sich am Freitag, 12. August, beim Fernsehsender SAT1. Ab 20.15 Uhr wird die letzte Folge der zweiten Staffel von „99 - Eine:r schlägt sie alle“ gesendet. Bis in die vierte Folge ist der 53-Jährige gelangt und damit am Freitag noch einmal im Fernsehen, so viel zumindest darf verraten werden.

