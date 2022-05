Typisierung in Landsberg: Mit einem kleinen Piks ein Leben retten

Plus Mit einem passenden Spender ist Leukämie heilbar. Die Lions, das Rote Kreuz und die Knochenmarkspende Bayern organisieren deswegen eine Typisierung in Landsberg. Eine Betroffene schildert ihre Geschichte.

Wer zwischen 17 und 45 Jahren alt ist, kann durch eine Stammzellenspende ein Leben retten. Der erste Schritt dazu ist die Typisierung. Dazu riefen der Lions Club Landsberg, die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) und das Bayerische Rote Kreuz in einer Gemeinschaftsaktion auf dem Hauptplatz auf. Transplantationsärzte, Spender und Spendenempfänger gaben interessante Einblicke in ihre Erfahrungen.