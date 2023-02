UBV will Marienbrunnen in Landsberg wieder begrünen

Der Marienbrunnen in Landsberg ist ein beliebter Treffpunkt. Die UBV möchte den Bereich wieder begrünen.

Der Marienbrunnen ist eines der Wahrzeichen der Stadt Landsberg. Der Brunnen auf dem Hauptplatz ist vor allem im Sommer ein beliebter Aufenthaltsort. Jetzt möchte die Stadtratsfraktion der UBV den Bereich aufhübschen.

"Wir beantragen, dass der Bau- Planungs- und Umweltausschuss die Verwaltung beauftragt, die Begrünung des Marienbrunnens im Frühjahr 2023 vorzubereiten", teilt Fraktionsvorsitzender Christoph Jell in einem Antrag an Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) mit. Die Begrünung sollte sich an der Begrünung von vor dem Umbau des Hauptplatzes in den Jahren 2012/2013 orientieren. "Gerne auch unter Verwendung von entsprechenden Pflanztrögen", schreibt Jell.

Hauptplatz und Marienbrunnen nach dem Umbau auf einer Aufnahme aus den Jahr 2014. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

In den Jahren 2012 und 2013 wurde der Hauptplatz umgestaltet. Wichtigste Maßnahme war damals die Verlegung der Fahrbahn in den östlichen Bereich des Platzes. Auch rund um den Marienbrunnen gab es Veränderungen. So wurde unter anderem die Brunnenstube erneuert, in der sich die Technik für den Brunnen befindet, dessen Wasserspiele vor allem die Kinder faszinieren.

Im Zuge der Umgestaltung des Hauptplatzes verschwanden auch die Blumenbeete rund um den Marienbrunnen. Seither kann der Brunnen von allen Seiten ohne Probleme erreicht werden. Zuvor gab es lediglich kleine Pflastergassen zwischen den Beeten.

