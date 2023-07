Über 300 Kinder schwimmen in Landsberg um die Wette

Die Wasserwacht organisiert wieder das Schulschwimmen im Inselbad. Eine Grundschule dominiert die Wettbewerbe.

Mit großem Ehrgeiz und Sportsgeist haben 304 Kinder am 47. Schulschwimmen im Landsberger Inselbad teilgenommen. Die Mädchen und Buben starteten je nach Alter über 25, 50 oder 100 Meter. Für den reibungslosen Ablauf sorgten die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen der Landsberger Wasserwacht.

Es sind besorgniserregende Zahlen, die die Staatsregierung nennt: Demnach können in Bayern immer weniger Kinder schwimmen und 30 bis 40 Prozent der Grundschulkinder bestehen den Freischwimmer nicht. Daher ist es aus Sicht der Landsberger Wasserwacht eine höchst erfreuliche Situation, dass sich so viele Landsberger Kinder mit großer Begeisterung, angefeuert von Eltern, Freunden, Lehrerinnen und Klassenkameraden, dem Schwimmwettbewerb stellten.

Die Oberbürgermeisterin zeichnet die Gewinnerinnen und Gewinner aus

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl dankte den Eltern und Lehrerinnen, den Stadtwerken, der Wasserwacht und der AOK für ihre Unterstützung, ohne die das Schulschwimmen nicht so erfolgreich hätte durchgeführt werden können. Sie konnte wieder viele Medaillen in Gold, Silber und Bronze und Urkunden für die Einzelwertungen an die Kinder verteilen.

Beim Schulschwimmen im Landsberger Inselbad gingen über 300 Mädchen und Buben an den Start. Foto: Wasserwacht Landsberg

Siegerpokale in den Klassenwertungen holten die Klassen 2c und 2a sowie die Klasse 3a der Grundschule am Spitalplatz. Der Wanderpokal nebst Plüsch-Beppo, dem kleinen Frischling und Maskottchen der Stadt, ging auch dieses Jahr wieder an die Grundschule am Spitalplatz.

Die ersten Plätze in den Einzelwertungen, differenziert nach Schulklasse, Schwimmstil und Geschlecht belegten Elli Mögele, Nino Henne, Felicitas Lüdtke und Vincent Peters (jeweils auf 25 Metern). Auf der Strecke von 50 Metern waren Charlene Breu, Sophia Lippert, Maximilian Schmidt-Clarner, Xaver Schloßnikel, Miriam Promberger, Emilia Seewald, Jonas Lüdtke und Vincent Baumann die jeweils Ersten. 100 Meter durchschwammen als jeweils schnellste Tiziana Bauer, Jonathan Kaßen, Felicitas Rößle, Samuel Rümmer, Constantin Kaßen und Arne Timmer. Doch für alle teilnehmenden Schwimmerinnen und Schwimmer galt das olympische Motto „Dabeisein ist alles!“ (AZ)

