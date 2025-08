„Über den Tellerrand hinaus“

Im Rahmen eines sozialen Projekts haben die Auszubildenden der Firma EICHLER die Landsberger Tafel unterstützt und damit gezeigt, dass Ausbildung mehr ist als nur fachliches Lernen. Die Idee dazu entstand gemeinsam mit den Ausbildern, doch die Auszubildenden planten und organisierten das Projekt eigenständig – von der Auswahl der Einrichtung bis zur Einteilung der Teams und der Terminplanung.

An drei Tagen halfen kleine Gruppen aus verschiedenen Ausbildungsberufen vor Ort beim Sortieren und Ausgeben von Lebensmitteln. Dabei kamen sie mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch und gewannen wertvolle Einblicke in das große ehrenamtliche Engagement und die Bedeutung der Landsberger Tafel für die Menschen in der Region. Peter Klocker, Vorsitzender der Landsberger Tafel e. V., betonte: „Toll, dass EICHLER den Auszubildenden die Möglichkeit gibt, mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Super Idee – und die tatkräftige Unterstützung war noch besser. Sie haben einen tollen Job gemacht.“

Ein besonderes Highlight war die gemeinsame Brotzeit aller Helferinnen und Helfer zum Abschluss jedes Einsatztags – ein Austausch auf Augenhöhe, der für alle in Erinnerung bleiben wird. Die Auszubildenden nahmen aus dem Projekt nicht nur praktische Einblicke mit, sondern auch ein wachsendes Bewusstsein für soziale Verantwortung und den Wert des Miteinanders. Damit beweist die Firma Eichler, dass sie jungen Menschen nicht nur fachliches Können vermittelt, sondern auch Werte wie Teamgeist, Respekt und gesellschaftliches Engagement fördert.

