Über die Pläne für das neue Landsberger Inselbad wird kontrovers diskutiert

Plus Bei einer Infoveranstaltung werden die Pläne für das neue Landsberger Inselbad vorgestellt. Es gibt Lob, aber auch Kritik.

Das vor 50 Jahren gebaute Landsberger Inselbad muss in den nächsten Jahren saniert werden. Erste Pläne, wie eine Neugestaltung mit Ganzjahresgastronomie aussehen könnte, wurden teilweise heftig kritisiert. Es gründete sich eine Interessensgemeinschaft, die sich vor allem für die Beibehaltung der Anordnung der Becken und eine Terrasse für Badegäste im Obergeschoss des Gebäudes einsetzt. Jetzt wurden bei einer Infoveranstaltung in der Mittelschule die erneuerten Pläne vorgestellt. Dafür gab es Lob und Kritik.