Übermüdeter Autofahrer verursacht Unfall im Landsberger Kreisverkehr

Beim Autofahren schläft ein Mann am Lenkrad ein und verursacht einen Unfall im Kreisverkehr Landsberg West. Eine Frau bietet ihre Hilfe an, doch der Autofahrer flieht.

Ein Mann hat aufgrund von Übermüdung in Landsberg einen Autounfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war am späten Freitagabend ein Anruf eingegangen, bei dem eine Zeugin berichtete, dass sie soeben einen Verkehrsunfall im Ausfahrtsbereich des Kreisverkehrs Landsberg West beobachtet habe. Die Frau gab an dem Verunfallten helfen zu wollen, allerdings habe sich der Mann trotz massiver Beschädigungen an seinem Fahrzeug in eiligem Tempo entfernt.

Eine Streife der Polizei Landsberg fuhr anschließend zur Unfallstelle, wo der 31-jährige Unfallverursacher zwischenzeitlich Teile seines Autos aufsammelte. Der Mann gab an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug sowie an einem Verkehrsschild beläuft sich nach derzeitiger polizeilicher Schätzung auf rund 9000 Euro. (AZ)