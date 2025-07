Übersinnliches im Landsberger Autorenkreis

Für den letzten Freitag im Juni hatte Moderatorin Martje Herzog „Übersinnliches“ zum Thema der Lesung gemacht, auch weil sie sich selbst für Unerklärbares interessiert. So stellte sie einführend unterschiedliche Spielarten dieses Gebiets vor: Beginnend beim parapsychologischen Institut in Freiburg über das Monroe-Institut in Amerika mit Nahtoderfahrungen über Präkognition und Telepathie bis hin zum Schamanismus. Sie war gespannt, was die neun Lesenden mitgebracht hatten - und sollte nicht enttäuscht werden.

Wie so oft im Autorenkreis war wieder eine breite Palette an Stilrichtungen und Themen geboten. Von düsteren Erzählungen über Morde-rächende Hunde, Geisterfrauen und Beschwörungsrituale zu rhythmischer Musik, über die Gedankenwelt eines Attentäters vor einer Amokfahrt mit dem Auto bis hin zu bewegenden Gedichten, teils über Alleinsein und starke Gefühle, die Orakelbilder auslösen, teils humorvoll über einen Wahrsager, der die Steuerfahndung nicht vorhersehen konnte, bis hin zu solchen, die die Intelligenz der Tiere beschrieben, reichte das Repertoire. Gastleser Heiko D. Felbrici, extra aus Aichstetten angereist, las den Prolog seines Romans „Wer so sehr liebt, lebt oft gefährlich“, der auf einer abgelegenen Alm am Hohen Ifen spielt. Zwei Waisengeschwister, ein Blitz und ein Feuer lösten eine inzestuöse Beziehung aus. Der packende Sprachstil zog hinein in die fesselnde Handlung, sodass das Gehörte Lust auf mehr machte. Die weiteren Lesenden waren (in alphabetischer Reihenfolge): Rudi Fichtl, Lore Kienzl, Barbara Koopmann, Carmen Kraus, Franz Oberhofer, Boris Schneider, Mirlo Verdad und Klaus Wuchner. Moderatorin Martje Herzog schloss den Abend mit der Geschichte eines tröstenden Amuletts mit der Gravur „Gott macht keine Fehler“, das auf unerklärliche Weise einer im Wald verzweifelt betenden Frau „zufiel“. Bei angeregten Gesprächen über Gott und die Welt im gastfreundlichen Café FilmBühne in Landsberg ging schließlich der (über)sinnliche Abend zu Ende.

