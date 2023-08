Uhren erinnern an Landsbergs Städtepartnerschaft mit Hudson

Im Bürgerbüro in Landsberg hängen jetzt zwei große Uhren. Sie sind ein Symbol für die Verbundenheit zweier Städte.

Wer das Bürgerbüro in der Landsberger Stadtverwaltung betritt, dem ist möglicherweise schon aufgefallen, dass seit einigen Wochen im Eingangsbereich zwei große Uhren hängen. Die eine zeigt die Ortszeit in Landsberg an, die andere die Zeit in der Landsberger Partnerstadt Hudson, im amerikanischen Bundesstaat Ohio. Die Zeit in Hudson ist aktuell sechs Stunden hinter der Zeit in Deutschland.

Der Bürgermeister von Hudson, Jeff Anzevino, und Stadtratspräsident Chris Foster haben die beiden Uhren der Stadt Landsberg als Zeichen der besonderen Verbundenheit geschenkt. Chris Foster sowie Jeff Moore (Deutschlehrer in Hudson) haben Landsberg anlässlich des Ruethenfests besucht und freuten sich gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und dem Stadtrats-Referenten für Städtepartnerschaften Harry Reitmeir über die beiden Uhren im Zentralen Verwaltungsgebäude. Zwei identische Uhren hängen im Rathaus in Hudson.

Partnerschaft Landsberg-Hudson feiert 40-jähriges Bestehen

„Es ist eine herzliche Geste der Freundschaft gegenüber unserer Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern“, sagte Oberbürgermeisterin Baumgartl. „Ich verstehe es auch als symbolisches Geschenk, denn die Städtepartnerschaft zwischen Hudson und Landsberg besteht kommendes Jahr schon 40 Jahre.“

Mit diesem Geschenk werde die enge Partnerschaft zwischen den beiden Städten unterstrichen und zeige einmal mehr, wie wichtig der kulturelle Austausch und die gegenseitige Unterstützung sei, meinte Stadtrat Harry Reitmeir. Nicht zuletzt wird die besondere Verbundenheit auch aufgrund des intensiven Schüleraustauschprogramms getragen. Für 2024 sind Begegnungen und Besuche in Hudson und in Landsberg geplant. (AZ)

Lesen Sie dazu auch