Landsberg

vor 57 Min.

Ukraine-Krieg: Wieder Mahnwache in Landsberg

Wie vor einer Woche (Unser Foto) fand auch am Montagabend eine Mahnwache auf dem Hauptplatz in Landsberg statt.

Plus Am Hauptplatz in Landsberg wird erneut gegen den Ukraine-Krieg demonstriert. Die Corona-Spaziergänger sind nur vereinzelt in der Innenstadt zu sehen.

Von Thomas Wunder

Auf dem Hauptplatz in Landsberg haben sich am Montagabend knapp 100 Menschen solidarisch mit den Frauen, Männern und Kindern in der Ukraine gezeigt. Zu der Mahnwache hatte das Bündnis "Landsberg bleibt bunt" aufgerufen. Die Corona-Spaziergänger wichen stattdessen nach Kaufering aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen