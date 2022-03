Landsberg

Landsberg: Mit Kinobesuch Kindern in der Ukraine helfen

Plus Im Olympia Filmtheater in Landsberg wird eine Doku über die ukrainischen Box-Weltmeister Wladimir und Vitali Klitschko gezeigt. Der Erlös wird gespendet. Was die Zuschauer bewegt.

Von Christian Mühlhause

In der Ukraine tobt seit dem Einmarsch Russlands vor mehr als drei Wochen ein Krieg. Die Hilfsbereitschaft unter den Menschen in der Region Landsberg ist, wie berichtet, groß. Bei einer Aktion des Olympia Filmtheaters in Landsberg wurden Spendengelder gesammelt und eine Dokumentation über die früheren Boxweltmeister Vitali und Wladimir Klitschko gezeigt. Vitali ist aktuell Bürgermeister von Kiew. Das LT hat bei Zuschauern, warum sie sich den Film aus dem Jahr 2011 ansehen und welche Sorgen sie wegen des Krieges in Osteuropa haben.

