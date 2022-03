Ukraine: BRK Landsberg warnt vor nicht abgestimmten Sachspenden

Wie man den Menschen in der Ukraine laut BRK Landsberg am besten helfen kann. Eine Landsbergerin sammelt unterdessen Nahrung für Haustiere im Kriegsgebiet.

Das Leid der Menschen in der Ukraine wird von Tag zu Tag größer. Landtagsabgeordneter und Kreisvorsitzender des BRK Landsberg, Alex Dorow ( CSU), sagt in einer Pressemitteilung: „Als Rotes Kreuz müssen wir uns gerade in der gegenwärtigen Lage des immer weiter ausufernden bewaffneten Konflikts in der Ukraine besonders sensibel und konsequent an unseren Rotkreuz-Grundsätzen der Neutralität und Unparteilichkeit orientieren." Nur das erlaube den humanitären Zugang zu den betroffenen Menschen. "Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um gemeinsam mit unseren Partnern in der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung Leid zu mindern, Leben zu schützen und Menschen in Not zu versorgen“, so Dorow weiter.

Deutsches und Bayerisches Rotes Kreuz weitet humanitäre Hilfe für Ukraine aus

Das Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin ist mit der Planung und Umsetzung der humanitären Auslandshilfe betraut. Es agiert dabei in enger und stetiger Koordination mit den Schwestergesellschaften in den verschiedenen Ländern sowie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC). Dadurch kann das humanitäre Engagement des DRK im Ausland so bedarfsorientiert und zielgenau wie möglich ausgerichtet werden. Gemäß seines Mandats gelten für das DRK in all seinen Einsätzen die sieben Rotkreuz-Grundsätze.

Angesichts der eskalierenden Gewalt weitet das DRK die Unterstützung seiner Schwestergesellschaften in der Ukraine und den Nachbarländern im Rahmen des Möglichen schrittweise aus. Dabei steht es fortlaufend in enger Abstimmung mit dem IKRK und der IFRC. Zurzeit ist ein Nothilfeexperte des Deutschen Roten Kreuzes für die Koordination der Hilfen mit den Partnern in der Ukraine im Einsatz.

Hilfslieferungen nicht blockieren: Geldspenden die wirkungsvollste Hilfe

Die Not der Ukrainerinnen und Ukrainer ist immens und wächst immer weiter. "Es ist überwältigend, zu sehen, wie schnell und engagiert die Zivilgesellschaft in Deutschland auf allen Ebenen zu helfen bereit ist. Dies trifft auf unzählige Privatpersonen, kleine und große Initiativen, Unternehmen und natürlich auch auf all unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler zu", sagt Andreas Lehner, Kreisgeschäftsführer des BRK Landsberg. Auch wenn es für viele weniger persönlich und ungreifbarer erscheinen möge, seien Geldspenden in der gegenwärtigen Lage die beste und wirkungsvollste Art, um die humanitäre Hilfe im Ausland zu unterstützen.

„Damit die Hilfe tatsächlich ankommt, bitten uns all unsere Schwestergesellschaften in der Ukraine und den Nachbarländern sehr eindringlich darum, die stark beanspruchten Logistik- und Hilfeleistungsstrukturen nicht zu blockieren", sagt Lehner. Gut gemeinte, aber nicht abgestimmte Lieferungen würden Lagerhäuser füllen sowie Transport- und Sortierkapazitäten binden. "Sie helfen leider nicht, sie behindern vielmehr die humanitäre Arbeit vor Ort. Es bestehen seitens unser Schwestergesellschaften momentan keinerlei Kapazitäten zur Annahme nicht zentral abgesprochener und nicht zentral angeforderter Hilfslieferungen und Unterstützungsangebote“, erklärt Andreas Lehner.

Lesen Sie dazu auch

Geldspenden seien laut BRK gegenüber Sachspenden wesentlich effektiver: Ihr großer Vorteil sei es, dass sie flexibel eingesetzt werden könnten. Damit ließe sich die humanitäre Hilfe gezielter an die jeweiligen Bedarfslagen vor Ort anpassen. Dies sei absolut erforderlich in Situationen, die sich beständig ändern und höchst unvorhersehbar sind, wie aktuell in der Ukraine und ihren Nachbarländern.

Landsbergerin sammelt Tiernahrung für Haustiere

Unterdessen wird in Landsberg eine weitere, privat organisierte Hilfskation geplant. Ein Facebook-Post veranlasste Natalie Dzuik (21) aus Landsberg zu einer spontanen Hilfsaktion für Menschen und ihre Haustiere in der Ukraine. „Ich kann nicht tatenlos einfach zusehen, wie Menschen und Tiere mit nur wenigen Habseligkeiten ihr Land verlassen müssen“, schrieb sie. Bereits dreimal habe sie ihren Kleinwagen, einschließlich des Fahrgastraums, mit Spenden ihrer Nachbarn beladen, so Johann Bucsek aus Landsberg in ein Pressemitteilung. Damit sei sie nach Windach gefahren, um die Spenden abzuliefern. Ein Kofferraum voll Tiernahrung sei von einer Nachbarin gespendet worden. Im Kriegsgebiet fehle es am Nötigsten. "Die Bürger dürfen nämlich ihre Wohnungen nicht verlassen oder harren in Bunkern, Kellern und U-Bahnschächten aus", sagt Bucsek.

Natalie Dzuik aus Landsberg belädt ihren Wagen mit Tiernahrung. Foto: Bucsek

Die Diakonie München bittet um Sachspenden die in Windach gesammelt werden, so lautet die Botschaft der Facebook-Seite. Lastwagen bringen die gesammelten Spenden an die ukrainische Grenze, die dort an die Hilfsbedürftigen verteilt werden. Auch Tierschützer begleiten den Transport und versuchen Tiere aus dem Gebiet zu holen. Auf einem Blatt Papier hat Natalie Dzuik die Situation zusammengeschrieben und den Eigentümern in der Wohnanlage an die Haustüren geklebt. Auch Natalie hat einen kleinen Hund. "Sie freute sich riesig über die spontane Spendenbereitschaft ihrer Nachbarn, besonders über die großzügige Spende von Tiernahrung", sagt Johann Bucsek. (lt)

Das Deutsche Rote Kreuz bittet um Spenden für die betroffene Bevölkerung an folgendes Bankkonto mit dem Stichwort „Nothilfe Ukraine“: IBAN: DE63370205000005023307, BIC: BFSWDE33XXX