ULP Gelände Landsberg: BayernHeim kauft komplettes Baufeld

Die BayernHeim erwirbt ein Baufeld im Quartier am Papierbach in Landsberg. Es ist nicht das erste Bauvorhaben dieser Art.

Die Am Papierbach Entwicklungsgesellschaft (APE) hat ein komplettes Baufeld im Quartier "Am Papierbach" in Landsberg schlüsselfertig an die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim GmbH veräußert. Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um insgesamt 107 Wohnungen, wovon 103 geförderte Mietwohnungen sind. Das teilt die Entwicklungsgesellschaft in einer Pressemeldung mit.

Die geplante Wohnbebauung liegt in Baufeld C des Quartiers, östlich der Bahnlinie und angrenzend an den künftigen Europaplatz in Landsberg. Sie besteht laut Pressemitteilung aus einem L-förmigen Baukörper und drei Punkthäusern. Insgesamt beträgt die Grundstücksgröße 5675 Quadratmeter und umfasst 7870 Quadratmeter Wohnfläche. Die Wohnungsgrößen reichen von Einzimmer-wohnungen mit etwa 36 Quadratmetern bis zu familiengerechten Fünfzimmerwohnungen mit 105 Quadratmetern, die von der BayernHeim langfristig vermietet werden. Eine zweigeschossige Tiefgarage mit 132 Einzelstellplätzen für das Baufeld C werde gemeinsam mit dem Baufeld B3 errichtet.

Eine Baugenehmigung liege bereits vor, sodass die Realisierung im Frühjahr 2023 beginnen kann, heißt es in der Pressemeldung. Bezugsfertig werden die Mietwohnungen nach aktuellem Stand im zweiten Quartal 2026 sein. "Wir legen großen Wert auf eine soziale Durchmischung und realisieren eine Quote von 30 Prozent sozialen Wohnraum im Quartier", sagt Erdal Bektas, geschäftsführender Gesellschafter von ehret+klein.

Bereits 2020 hat die BayernHeim einen Baukörper erworben

Die BayernHeim GmbH erwarb bereits Ende 2020 einen Baukörper im Quartier "Am Papierbach". Dort entstünden derzeit 56 Wohnungen, davon 51 geförderte Mietwohnungen, die Ende 2023 bezogen werden können, teilt die Entwicklungsgesellschaft mit. Das von ehret+klein entwickelte Bauvorhaben zeichne sich durch eine nachhaltige Bauweise und soziale Nutzung aus. So werde die Außendämmung aus klimaneutralen Dämmziegeln bestehen. Es werden extensiv begrünte Retentionsdächer angelegt, die Regenwasser rückhalten, speichern und somit dem Stadtklima zugutekommen. Zudem erfolge die Energieversorgung zu fast 75 Prozent aus regenerativen Energiequellen, wie einer Wärmepumpe, die sich im Quartier unter Baufeld A1 befindet. In den Wohnungen werden laut Pressemeldung unter anderem recyclefähige Bio-Bodenbeläge verbaut.

Auf dem Gelände der ehemaligen Pflugfabrik in Landsberg entsteht derzeit auf einer Fläche von 5,7 Hektar ein neues Stadtquartier mit Wohnungen, Büros, Einzelhandel und Gastronomie sowie Flächen für soziale und kulturelle Einrichtungen. Bauherrin ist die Am Papierbach Entwicklungsgesellschaft mbH. Das Projekt wird entwickelt und gesteuert von ehret+klein, einem inhabergeführten Unternehmen mit Sitz in Starnberg. (AZ)

