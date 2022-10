Landsberg

ULP Landsberg: So soll der Verkehr reduziert werden

Plus Im neuen Stadtviertel "Am Papierbach" in Landsberg können zwei weitere Baufelder bebaut werden. Der Verkehr soll über ein Mobilitätskonzept reduziert werden.

Von Thomas Wunder

Auf dem rund 57.000 Quadratmeter großen Areal der ehemaligen Pflugfabrik in Landsberg entsteht derzeit das neue Stadtviertel "Urbanes Leben am Papierbach". Rund 658 Neubauwohnungen werden dort bis 2025 errichtet, etliche davon sind schon bezogen. Jetzt hat der Stadtrat die Pläne für 161 Wohnungen und eine Kindertagesstätte in den Baufeldern B3 und C abgesegnet. Und auch das Mobilitätskonzept des Investors ehret+klein ist nach langer Anlaufzeit genehmigt worden.

