ULP in Landsberg: Funkstille in Sachen Kulturbau

So soll der Kulturbau (links) im neuen Landsberger Stadtviertel aussehen.

Im neuen Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach (ULP) in Landsberg sollen nicht nur Wohnungen entstehen. Investor und Stadt wollen auch ein Zentrum für die Kultur. Doch die Pläne sind ins Stocken geraten.

Von Thomas Wunder

Die Arbeiten im neuen Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach schreiten weiter voran. Gebäude um Gebäude wird errichtet. Doch dort, wo der Lady-Herkomer-Steg auf das neue Viertel trifft und einmal das Herzstück des Quartiers entstehen soll, klafft noch eine Lücke. Über den einst so viel diskutierten Kulturbau ist es still geworden. Ende April vergangenen Jahres hatte ULP-Investor ehret+klein unserer Redaktion mitgeteilt, dass noch im Jahr 2021 die Planung für die Kombination aus Kultur und Hotel vorgestellt werden soll. Doch seither herrscht Funkstille, offenbar auch zwischen Stadt und Investor – und der Hotelbetreiber ist abgesprungen.

