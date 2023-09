Landsberg

vor 47 Min.

ULP-Viertel: Gibt es in der Von-Kühlmann-Straße jetzt eine Gefahrenstelle?

Plus Immer mehr Menschen überqueren die Fahrbahn zwischen ULP-Viertel und Lechsteg. Ein Leser fordert die Stadt Landsberg zum Handeln auf.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Das neue Landsberger Stadtviertel am Papierbach wächst. Dadurch überqueren in jenem Bereich auch immer mehr Menschen die Von-Kühlmann-Straße, um dann über den vor gut zwei Jahren eröffneten Lechsteg in die Innenstadt zu gelangen. Einem Leser bereitet jedoch das Verkehrsaufkommen Sorgen. In einem Schreiben an die Stadt äußert er konkrete Vorschläge, wie die Situation entschärft werden könnte.

Der an das Landsberger Rathaus adressierte Brief liegt unserer Redaktion vor. Der Lady-Herkomer-Steg werde demnach jetzt sehr stark von Fußgängern, Radfahrern, Müttern mit Kinderwägen und Kleinkindern mit ihren Laufrädern frequentiert, so die Beobachtung des Mannes. Auch Bewohner des Landsberger Westens - gerade aus der Umgebung der Justizvollzugsanstalt - und Fahrgäste der Bahn, die an der Haltestelle Schule ausstiegen, nutzten die Verbindung in die Innenstadt.

