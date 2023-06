Umbau Breslauer Straße: Das sind die nächsten Schritte

Die Breslauer Straße im Landsberger Westen wird im großen Stil umgebaut. Deswegen sind auch Sperrungen notwendig.

In der Breslauer Straße in Landsberg steht die nächste Baumaßnahme an. Ab Mittwoch, 21. Juni, starten die Arbeiten für den Fuß- und Radweg. Der Geh- und Radweg wird zusammengelegt und damit die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhöht, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der kombinierte Geh- und Radweg eine Gesamtbreite von drei Metern haben, was den Nutzern ausreichend Platz bieten soll. Um den Bauablauf zu beschleunigen, wird laut Pressemeldung während der Bauarbeiten eine Einbahnregelung für den Verkehr eingeführt. Ab dem 21. Juni fließt der Verkehr in der Breslauer Straße nur noch stadteinwärts. Um den Verkehrsfluss stadtauswärts aufrechtzuerhalten, gibt es eine Umleitung über den Hindenburgring und die Holzhauser Straße.

Zwei Bushaltestellen werden nicht mehr angefahren

Während der Bauphase können zwei Bushaltestellen auf der Ostseite der Breslauer Straße aufgrund der halbseitigen Sperrung nicht angefahren werden, teilt die Stadt mit. Daher werden Ersatzhaltestellen eingerichtet, um den Fahrgästen eine reibungslose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu ermöglichen. Die Ersatzhaltestelle für den Römerhang wird in die Bucht in der Von-den-Hoff verlegt. Die Ersatzhaltestelle für die Breslauer Straße (gegenüber Rewe) wird auf die Holzhauser Straße kurz vor die Einfahrt von Haus Nummer 12 verlegt.

Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass die Umleitung etwa drei Monate erforderlich sein wird. Die Bauarbeiten selbst werden voraussichtlich bis Ende Oktober andauern. Während dieser Zeit werden laut Pressemeldung alle Anstrengungen unternommen, um die Beeinträchtigungen für Anwohner, Verkehrsteilnehmer und den öffentlichen Nahverkehr so gering wie möglich zu halten. (AZ)

