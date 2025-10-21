Umweltschutz auf 1810 Metern Höhe: Umweltgütesiegel für die Landsberger Hütte

Seit rund zwei Jahrzehnten zeichnen die alpinen Vereine DAV, ÖAV und AVS (Alpenverein Südtirol) Sektionen und Hüttenwirte, die sich in vorbildlicher Weise um einen umweltfreundlichen Betrieb ihrer Hütte bemühen, mit dem Umweltgütesiegel aus. Höchste Zeit, dass auch die Landsberger Hütte der DAV-Sektion Landsberg am Lech die begehrte Plakette verliehen bekam.

Bereits im Jahr 2024 hatte eine unabhängige Jury der Hütte bescheinigt, dass alle nötigen Anforderungen erfüllt werden; das Präsidium des Deutschen Alpenvereins hatte die Landsberger Hütte daraufhin mit dem Umweltgütesiegel ausgezeichnet. Mitte Oktober fand endlich die offizielle Übergabe statt und Hüttenwirt Reinhard Frühholz sowie Hüttenwart und 2. Vorsitzender Jochen Metzen konnten das Emaille-Schild entgegennehmen und im Eingangsbereich der Hütte befestigen.

Voraussetzung für die Verleihung ist eine nachgewiesenermaßen ökologisch orientierte Betriebsführung. Diese wird bei einem Vor-Ort-Termin von einer unabhängigen Jury streng geprüft. Mehr als 90 Kriterien werden dabei bewertet, unter anderem werden die Energieversorgung, das Abfall- und Wassermanagement oder die Herkunft der Lebensmittel im Hüttenbetrieb unter die Lupe genommen. Die Verleihung ist fünf Jahre lang gültig, danach erfolgt eine Überprüfung.

