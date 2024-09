Zu einem Unfall ist es am Samstagnachmittag auf der Katharinenstraße in Landsberg gekommen. Der Fahrer eines Pkws befuhr die Straße laut Polizei in südwestlicher Richtung.

Aus Unachtsamkeit fuhr er dann auf das vor ihm fahrende Auto auf. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 300 Euro. (AZ)