Unangemeldeter Corona-Spaziergang durch Landsberg verläuft friedlich

Plus Viele Menschen nehmen in der Landsberger Altstadt am Montagabend erneut an einem Spaziergang teil, um ihren Unmut über die derzeitige Corona-Politik zu äußern.

Von Vanessa Polednia

In Landsberg fand am Montagabend ein weiterer sogenannter Corona-Spaziergang statt. Nach aktuellen Schätzungen der Polizei fanden sich rund 1000 Menschen "ruhig und friedlich" auf dem Hauptplatz zusammen, um gemeinsam bei einem Spaziergang durch die Altstadt gegen die Corona-Maßnahmen der Politik zu demonstrieren. Diese sogenannten Spaziergänge finden deutschlandweit und auch nicht zum ersten Mal in Landsberg statt. Termine für die kommenden Montagsdemonstrationen sind bereits im Internet nachzulesen. Der letzte Streifzug der stillen Protestler fand am Donnerstag, 30. Dezember, statt. Die Landsberger Polizei geht davon aus, dass damals zwischen 100 und 200 Menschen an dem Spaziergang teilnahmen.

