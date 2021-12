Unbekannte beschädigen Bank am neuen Lechsteg in Landsberg

Die Sitzbank auf dem neuen Lechsteg in Landsberg ist ein beliebter Treffpunkt. Jetzt ein Teil der Lehne abgebrochen.

Der neue Lady-Herkomer-Steg in Landsberg ist am Wochenende Ziel von Vandalismus geworden. Die seit der Eröffnung gut angenommene Sitzbank wurde beschädigt.

Laut Polizei wurde am Samstag in der Zeit von Mitternacht bis 8.45 Uhr eine Sitzbank mutwillig beschädigt und eine Lehne abgebrochen. Wer den Sachschaden in unbekannter Höhe verursacht hat, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen der Tat. Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0. (lt)

