Unbekannte beschädigen in Landsberg Fahrzeuge in einer Tiefgarage

In der Sammel-Tiefgarage an der Waitzinger Wiese werden mehrere Autos beschädigt. Die Polizei Landsberg ermittelt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 25. Februar, beschädigte eine unbekannte Person mehrere Fahrzeuge der Sammel-Tiefgarage an der Waitzinger Wiese im Bereich der Hausnummer 13. Ein Pkw wurde rundum zerkratzt und alle vier Reifen zerstochen, an einem anderen Auto wurde ein Reifen zerstochen. Der Gesamtschaden wird auf deutlich über 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter oder die Täterin nimmt die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch