Unbekannte brechen in Landsberg zwei Linienbusse auf

Im Landsberger Osten brechen Unbekannte zwei Linienbusse auf. Sie versuchen auch, in Gebäude einzudringen.

Über das Wochenende haben Unbekannte zwei auf dem Gelände einer Tankstelle in der Spitalfeldstraße im Landsberger Osten geparkte Linienbusse aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurden die mobilen Navigationsgeräte im Wert von je 200 Euro entwendet.

Wie die Polizei meldet, hebelten die Unbekannten zudem ein Fenster eines Handwerksbetriebs in der Spitalfeldstraße auf. Der oder die Täter gaben ihren Versuch jedoch auf. Zudem wurde in der Nachbarschaft der beiden Tatorte die Nebeneingangstüre einer Garage aufgehebelt und dadurch das fast leere, jedoch bewohnte Wohnhaus betreten. Der Sohn der Hauseigentümerin hörte nachts auch Geräusche, konnte diese jedoch nicht konkret zuordnen und erinnerte sich erst wieder daran, als die Polizei in der Nachbarschaft zur Anzeigenaufnahme war. Es wurde nichts aus dem Gebäude entwendet.

Ein Zusammenhang zwischen den drei Taten ist nicht konkret erkennbar, liegt laut Polizei jedoch nahe. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

