Unbekannte brechen zwei Kellerabteile in Landsberg auf

Täter in Landsberg nehmen unter anderem einen Rollkoffer aus einem Kellerabteil mit. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag sind in der Iglinger Straße 15 in Landsberg zwei Kellerabteile aufgebrochen und Gegenstände im Gesamtwert von rund 200 Euro entwendet worden. Darunter auch ein anthrazitfarbener Rollkoffer.

Die Polizei bittet Personen, die im Tatzeitraum am Tatort Personen gesehen haben, die mit dem beschriebenen Trolley unterwegs waren oder sonst Feststellungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08191/9320 bei der Polizeiinspektion Landsberg zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch