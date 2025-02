Unbekannte haben es in Landsberg auf Sommerreifen abgesehen

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen des Diebstahls von Sommerreifen. Die Taten ereigneten sich jeweils zwischen Donnerstag und Freitag in Tiefgaragen in Landsberg.

In der Israel-Beker-Straße 3a wurden zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 10.30 Uhr, von einem Tiefgaragenstellplatz vier Sommerkomplett-Reifen 35/45 R20 auf Skoda-Felgen entwendet. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 3000 Euro beziffert.

In der Von-Eichendorff-Straße 35 wurden zwischen Donnerstag, 10.30 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, von einem Tiefgaragenstellplatz vier schwarz-silberne Sommerkomplett-Reifen auf Mercedes-Alu-Felgen entwendet. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Die Polizeiinspektion Landsberg nimmt Hinweise von Zeugen auf die Täter unter Telefon 08191/9320 entgegen. (AZ)